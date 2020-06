Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 19 giugno: calano i contagi in Lombardia

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un aumento delle morti e dei contagiati in tutta Italia, fatta eccezione per alcune regioni del Sud, rimaste a zero contagi rispetto alle scorse settimane.

Bollettino Protezione Civile 19 giugno

I dati sul coronavirus di oggi:

In Lombardia sono diminuiti i contagi, con +157 nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri, mentre i decessi nella regioni si sono dimezzati rispetto ai valori di ieri.

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 21.543 MORTI 34.561 +47 +0,1% DIMESSI 181.907 +1.363 +0,8% TERAPIA INTENSIVA 161 -7 -4,2% TAMPONI 4.889.103 +57.541 CASI TOTALI 238.011 +251 +0,11%

Indice Rt, il Lazio sopra la soglia di 1

Come riferito dalle stime odierne del ministero della Salute, i dati della settimana mostrano un aumento dell’indice Rt della Regione Lazio, unica a superare la soglia di 1. La Lombardia ha un valore di 0,82, ma in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era oltre lo 0,90.