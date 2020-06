Indice Rt, il Lazio supera la soglia di 1. Lombardia allo 0,82

Il ministero della Salute ha pubblicato tutti gli indici Rt delle varie regioni italiane, aggiornate con gli ultimi dati della settimana. Ne emerge una situazione più critica nel Lazio, dove è stato superato l’indice Rt considerato “a rischio”, con un valore di 1,12. In Lombardia l’indice Rt stimato è più basso, stimato allo 0,82, in calo rispetto alla settimana precedente.

L’indice Rt è una stima effettuata dal ministero della Salute e viene utilizzata in ambito scientifico per quantificare il rischio di contagio. La Regione Lazio cerca di giustificarsi, attribuendo il dato alto legato al focolaio dell’ospedale San Raffaele, come riferito dall’assessore D’Amato, anche se in generale l’indice Rt è una stima generica sulla diffusione del contagio in ambito regionale e non strettamente legata ai nuovi casi, difatti in Lombardia i casi accertati continuano ad essere maggiori a livello giornaliero. Nel Lazio oltre al caso del San Raffaele c’era stato anche uno stabile trovato con tutte le persone positive nelle scorse settimane.

Il valore dell’indice Rt era tenuto sotto controllo in tutta Europa, con le polemiche dei mesi scorsi per i valori tedeschi, in rialzo da 0,7 a 0,8 dopo le riaperture. L’obiettivo dei governi è rimanere sotto il valore di 1, per ridurre il rischio di contagio. Con un indice superiore ad 1 la diffusione del contagio è in fase di progressione, come indicano diversi esperti scientifici.

Tutte le altre regioni hanno un indice Rt inferiore ad 1: Veneto segna 0,69, Sicilia (0,72) e Toscana (0,74). Il Piemonte ha un Rt di 0,56, Abruzzo (0,57) e Marche (0,59). Sale da 0 a 0,1 la Basilicata, mentre tocca lo zero l’Umbria. Sardegna (0,03) e Calabria (0,04).