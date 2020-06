Inps, persi 167 mila posti di lavoro a marzo

L’Inps ha pubblicato i dati sul mondo del lavoro in Italia per i primi tre mesi del 2020, i quali mostrano un netto calo nel mese di marzo, quando è iniziato il lockdown. Si possono prevedere dati peggiori per il mese di aprile, anche se ancora non ufficiali e che saranno disponibili con le stime sul secondo trimestre, a luglio.

Calo nel mese di marzo 2020

Il calo maggiore si ha mettendo in parallelo il mese di marzo 2019 con quello di quest’anno. C’è un notevole decremento dei contratti a termine, in apprendistato, stagionali ed in somministrazione, mentre il numero dei contratti a tempo indeterminato rimane stabile rispetto al 2019.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, si ha un calo di quasi 100 mila posti di lavoro in un mese. Calano anche i contratti stagionali ed in somministrazione, di oltre 30 mila unità per il mese di marzo.

Complessivamente si ha un -167mila per il mese di marzo 2020, che porta il valore del 2020 a -54mila, considerando anche i mesi di gennaio e febbraio.