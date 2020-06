Last of Us 2 oggi esce ufficialmente: tutti i dettagli

Oggi 19 giugno è il giorno di The Last of Us 2, dopo mesi di attesa alcuni videogiocatori hanno già ricevuto il titolo preordinato. Il gioco realizzato da Naughty Dog è uno dei più attesi del 2020, dopo il successo del primo capitolo. Inoltre è già stato annunciato che verrà sviluppata una serie televisiva da HBO sui personaggi di Last of Us. Possibile anche un aggiornamento futuro per dare la compatibilità con la nuova PS5, in uscita entro la fine del 2020.

Su Amazon è in offferta a 65 euro per la versione standard c’è l’esclusiva per quella con Steelbook. Alcuni utenti che lo avevano ordinato nei mesi scorsi hanno già segnalato sui social network l’arrivo. Infatti il gioco è stato spedito in anticipo da Amazon, per poterlo consegnare in tempo con la data di uscita globale.

Last of Us ha già ottenuto ottimi punteggi sulle recensioni delle più importanti riviste sui videogiochi, come IGN, che ha dato un voto di 9,5 su 10.