Senato, manca il numero legale per il dl Elezioni. Si rivota oggi

Un pasticcio della maggioranza sul voto del dl Elezioni, con la mancanza del numero legale necessario per il voto di fiducia. Nel primo pomeriggio c’era stata già bagarre in Aula, con la richiesta del leghista Calderoli di votare subito il decreto, per evitare che il Governo potesse mettere la fiducia, passata con il voto per alzata di mano e poi bocciata con la conferma del voto elettronico per due voti.

Alle 9.30 ci sarà un nuovo voto, con i parlamentari della maggioranza che sono stati già allertati, insieme a quelli delle opposizioni, per essere presenti in Aula. Nella giornata di ieri c’erano 149 parlamentari, sotto il numero legale di 150 senatori per il voto di fiducia. Dal tavolo tecnico del Senato si è ammesso l’errore ed annullato il voto, che si terrà nuovamente oggi.