Spread Btp-Bund oggi 19 giugno: apertura stabile

Lo spread Btp-Bund di oggi 19 giugno ha aperto in maniera stabile a 178 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è in diminuzione rispetto alla giornata di ieri, con ora che si attesta all’1,33% e con lo spread in leggera diminuzione. Ieri il rendimento era intorno all’1,40%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 174,5 -0,37% 1,338 Austria 24,4 -10,20% -0,168 Belgio 33,5 2,00% -0,074 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 33,8 -2,11% -0,073 Grecia 167 -1,71% 1,263 Irlanda 36 -25,00% -0,048 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 113,1 -0,71% 0,695 Paesi Bassi 16,3 -1,23% -0,246 Portogallo 90 -2,76% 0,493 Slovacchia 36,8 -172,03% -0,04 Slovenia 66,9 -23,84% 0,262 Spagna 92,2 -0,58% 0,515

Lo spread della Grecia si conferma più basso di quello italiano, con 167 punti base ed un tasso di rendimento all’1,26%, come accade da alcune settimane, dopo il “sorpasso” avvenuto ad inizio mese.