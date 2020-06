Cyberpunk 2077 in offerta con Steelbook su Amazon

Uno dei giochi più attesi dell’anno, dopo forse solo “The Last of Us 2”, uscito ieri, è sicuramente il nuovo prodotto sviluppato da CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, in uscita a settembre. Per chi ha giocato The Witcher 3, miglior gioco del 2015, sicuramente vorrà provare anche il nuovo gioco con una nuova ambientazione, post-moderna ed in un futuro inedito.

Chi vuole prenotare Cyberpunk 2077 può usufruire dell’esclusiva di Amazon, per ottenere la Steelbook Day One Limited Edition, cioè una custodia in metallo e che comprende anche degli inserti sull’ambientazione e la storia del gioco. Presenti anche delle cartoline e degli adesivi inerenti ai protagonisti del gioco.

Il gioco uscirà ufficialmente il 17 settembre 2020, come accaduto con The Last of Us 2 potrebbe essere spedito qualche giorno prima per arrivare in tempo con la data di lancio globale. Inoltre non ci saranno ulteriori spese se il prezzo del gioco dovesse aumentare nei prossimi mesi, essendo un’edizione a tiratura limitata. Quando finiranno le scorte a disposizione per l’edizione italiana verrà chiusa la vendita.