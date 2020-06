Luca Palamara è stato espulso dall’Anm

Luca Palamara è stato giudicato “colpevole” ed espulso dall’Anm, il sindacato dei giudici, del quale è stato presidente dal 2008 al 2012, quando ci furono le maggiori inchieste sulla figura di Berlusconi.

“Mi è stato negato il diritto di parola”, ha spiegato Palamara, definendo la decisione un qualcosa simile all’Inquisizione. Palamara aveva inviato una memoria di quattro pagine, che avrebbe voluto leggere, ma non è stato possibile. “Le chat sono divenute pubbliche, non le ho mai cancellate perché non pensavo che il mio telefono potesse essere oggetto di sequestro. Ognuno aveva qualcosa da chiedere, penso ad alcuni dei componenti del collegio dei probiviri che oggi chiedono la mia espulsione, oppure a quelli che ancora oggi sono nel Comitato direttivo centrale, che forse hanno dimenticato le cene con i responsabili giustizia dei partiti politici di riferimento”, queste le parole di Palamara, che lancia le accuse alla magistratura.