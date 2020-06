Come comunicato dalle autorità sanitarie, dalle ore 10,30 è atteso il primo bollettino medico sulle condizioni di Alex Zanardi, coinvolto in un incidente nella serata di ieri durante una staffetta paraolimpica. Alle 11,30 parlerà il responsabile di terapia intensiva.

L’ex pilota avrebbe sbandato in curva con la sua handbike e sarebbe finito contro un camion che arrivava dalla direzione opposta, come riportato da chi ha preso parte alla gara ed alcuni testimoni. Dopo un’operazione di tre ore ha passato la notte in terapia intensiva in condizioni che rimangono gravi.

“Ricoverato nella serata del 19 giugno, è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. Resta molto grave il quadro neurologico“, questo il bollettino diffuso ai media.