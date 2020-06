Usa 2020, sondaggio Fox News: Biden avanti di 12 punti

Un sondaggi dell’emittente americana Fox News ha dato Joe Biden in vantaggio di 12 punti sull’attuale presidente Donald Trump per le prossime elezioni presidenziali di novembre. Questa sera Donald Trump sarà ad una grande manifestazione nella roccaforte repubblicana di Tulsa, in Oklahoma.

La Casa Bianca ha riferito si aver ricevuto un milione di richieste per la partecipazione, anche se la capienza totale del luogo scelto per l’evento sarà di 19 mila posti.

Donald Trump deve affrontare un calo di popolarità a causa dell’epidemia da coronavirus e per la vicenda legata alla morte di George Floyd. Polemiche per la presenza di Trump in una situazione di pericolo di diffusione di contagio. Inoltre in città sono arrivati tanti giovani che vorrebbero manifestare contro il razzismo, con Donald Trump che ha chiesto ed ottenuto il coprifuoco di tre giorni nella città, per evitare scontri e devastazioni durante il comizio.