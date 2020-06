Usa, afroamericano ucciso da guardia privata a Tulsa

Un afroamericano è stato ucciso nella città di Tulsa, in Oklahoma, da una guardia privata che da quanto è stato riferito aveva già precedenti per razzismo e violenze. L’omicidio è avvenuto nella città dove oggi Donald Trump è atteso per il primo comizio post-Covid, con misure di sicurezza molto stringenti, come richiesto dallo stesso presidente e con il coprifuoco di tre ore.

La vittima è Carlos Carson, 36 anni, che secondo quanto è stato riportato si era andato a lamentare della sua auto vandalizzata con il gestore del motel e successivamente con la guardia privata, Christopher Straigh. La guardia privata avrebbe dapprima utilizzato lo spray urticante, poi alla reazione dell’afroamericano avrebbe sparato un colpo alla testa.

Non si tratta di un episodio di queste ore, ma sarebbe accaduto lo scorso 6 giugno, ma le indagini sono andate avanti negli ultimi giorni, con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. La polizia ha definito l’attacco della guardia privata come “ingiustificato” ed ora è accusato di omicidio premeditato. Aveva già ottenuto delle accuse di cattiva condotta, anche per motivi razziali. Era andato in pensione anticipata nel 2018 e successivamente si era iscritto come guardia privata.