Zanardi operato alla testa. Ora è in terapia intensiva. Attesa per il bollettino delle 10

Alex Zanardi è stato operato alla testa ed ha passato la notte in terapia intensiva. Le condizioni restano stabili, come comunicato dalle autorità sanitarie, ma gravi. L’ex pilota è stato ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena dopo l’incidente in handbike mentre stava effettuando una staffetta paraolimpica. Ci sono delle prime critiche per l’organizzazione dell’evento sportivo, che ha causato la presenza del camion, anche se fuori dal tracciato. Come è stato riferito dal ct paraolimpico, Mario Valentini, Zanardi ha commesso un errore in curva ed ha sbandato, andando contro il mezzo pesante.

L’intervento è durato tre ore ed ha ridotto le fratture alla testa, causate dallo scontro contro il camion, con il casco che si sarebbe tolto nello schianto. Il prossimo bollettino medico è atteso per le ore 10 di oggi.