Bollettino medico Alex Zanardi: stabile ma prognosi riservata. Non escluse problematiche visive

Il bollettino medico di oggi sulle condizioni di Alex Zanardi rivela una stabilità, ma con prognosi riservata. “Le condizioni attuali di stabilità non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi”, questa la posizione dell’autorità sanitaria, dopo la seconda notte passata in terapia intensiva e l’intervento neurochirugico per le fratture al cranio.

Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire eventuali danni cerebrali, con l’ex pilota che ha subito delle fratture al volto. Il quadro neurologico resta grave, come spiegato da chi lo ha in cura: “Lo teniamo sedato per tenerlo stabile, nei prossimi giorni decideremo se iniziare a sospendere la sedazione”, queste le parole di Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenza dell’ospedale dove è ricoverato Alex Zanardi. Ci potrebbero essere dei problemi di natura visiva, a causa dell’interessamento di quella zona con l’impatto durante l’incidente.