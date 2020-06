La conferenza stampa di chiusura degli Stati Generali del premier Conte è attesa per le ore 19 di oggi, come comunicato ai media. Il maltempo che potrebbe arrivare a Villa Pamphili resta un’incognita che potrebbe far slittare l’inizio della conferenza stampa.

Oggi si è tenuto l’ultimo giorno degli Stati Generali, con la partecipazione di grandi aziende, architetti e gente dello spettacolo. Complessivamente sono sette i giorni dedicati agli Stati Generali, iniziati la scorsa settimana.

A villa Pamphili si prepara la tempesta perfetta in attesa della conferenza stampa di #Conte a chiusura degli #StatiGenerali. E se avevano ragione i #Maya? #21giugno pic.twitter.com/luvwT4WXxI — Niccolò Carratelli (@NicCarratelli) June 21, 2020

Diretta Conferenza stampa del premier Conte