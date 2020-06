Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 21 giugno: 224 casi e 24 morti

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un andamento costante dei nuovi positivi e delle vittime giornaliere. Nel weekend i numeri sui contagi e sui tamponi calano, per poi aumentare nel corso della settimana. Oggi sono stati rilevati 224 nuovi casi e 24 decessi in tutto il territorio nazionale.

Bollettino Protezione Civile 21 giugno

I dati sul Covid-19:

DATO VAR CASI ATTUALMENTE POSITIVI 20.972 MORTI 34.634 +24 DIMESSI 182.893 TERAPIA INTENSIVA 148 -4 TAMPONI 4.984.370 CASI TOTALI 238.499 +224

Coronavirus Lombardia: 148 casi e 13 decessi

In Lombardia i casi di oggi sono 148, mentre i nuovi decessi accertati da Covid-19 sono 13, come riportato dalla tabella della Regione.