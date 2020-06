Coronavirus nel mondo, raggiunti i 9 milioni di casi positivi

I casi da coronavirus hanno raggiunto i 9 milioni nel mondo, con oltre 466 mila morti. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di contagiati, con 2,3 milioni di positivi e 121 mila morti. In Brasile si è superato il milione di positivi, con 50 mila morti.

Aumentano i contagiati in India, che ha un numero di morti ancora inferiore rispetto ai valori europei, ma in aumento rispetto alle ultime settimane. In Regno Unito sono stati superati i 300 mila positivi dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, con 42,5 mila vittime.

L’Italia resta il quarto paese al mondo per numero di vittime, con oltre 42 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Aumento consistente dei numeri in America Latina, con Peru, Cile e Colombia che vedono aumentare i positivi.