Coronavirus, un italiano su due sarebbe contrario a vaccinarsi

Un sondaggio realizzato dall’Università Cattolica, con il suo reparto di EngageMinds, mostra come il 41% degli italiano non sarebbero intenzionati a vaccinarsi contro il coronavirus. Le stime del sondaggio indicano che il 41%, cioè quasi un italiano su due, sarebbe “poco propenso” ad effettuare la vaccinazione, anche se dagli esperti è stata considerata il rimedio di massa per la soluzione contro il Covid-19.

I più convinti sono studenti ed anziani, la categoria più colpita da coronavirus, il 29% degli anziani ed il 31% dei giovani sarebbe contrario al vaccino. I meno propensi alla vaccinazione sono i residente dei Centro Italia, con il 43% che non sarebbe incline al vaccino anti-Covid. Le persone tra 38 e 59 anni sarebbero le più contrarie, con il 48% di pareri negativi.