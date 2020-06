Migranti, sbarcati 211 migranti dalla Sea Watch: faranno la quarantena sulla Moby Zazà

Oggi è stato effettuato lo sbarco dei 211 migranti che erano arrivati con la nave dell’Ong Sea Watch 3 a Porto Empedocle, dopo alcune ore di polemiche per la situazione legata allo sbarco. Questa mattina alle 10 è iniziato il trasbordo dei migranti sulla nave Moby Zazà, dove effettueranno la quarantena da coronavirus, come previsto dai protocolli di sicurezza anti-Covid. La nave dell’Ong aveva effettuato delle operazioni di salvataggio, tre in totale, la prima circa 48 ore fa.

L’Ong aveva chiesto un porto sicuro, decidendo poi di sbarcare a Porto Emedocle, dove il governo ha fatto posizionare l’imbarcazione Moby Zazà, quella scelta per la quarantena dei migranti.