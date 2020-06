Regno Unito, tre persone uccise accoltellate a Reading

Un uomo ha ucciso tre persone in un parco di Reading, una città che si trova tra la capitale Londra e Swindon, aggredendole con un coltello. Ci sarebbero altre tre persone che sono rimaste ferite nell’aggressione, che è avvenuta intorno alle ore 20 italiane di ieri sera.

Secondo quanto riportato dalla BBC, che cita fonti della sicurezza, l’uomo sarebbe di origine libica. Una persona di 25 anni sarebbe stata arrestata. Per ora la polizia non parla di terrorismo, ma gli esponenti dell’antiterrorismo sono statti sentiti. Alcuni testimoni hanno raccontato alla BBC di aver visto un uomo saltare per poter accoltellare altre persone.

Il premier Boris Johnson è intervenuto sulla vicenda: “I miei pensieri sono con coloro che sono stati colpiti dall’incidente di Reading”, questa la posizione ufficiale del governo inglese.