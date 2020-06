Salvini: “Ho fatto tanti errori, ma il leader della destra sono ancora io”

Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha trattato gli ultimi temi di attualità politica, con le divisioni nel centrodestra per la scelta dei candidati alle prossime regionali, che si terranno a settembre. “Di errori ne faccio anche dieci al giorno, come tutti quelli che fanno delle scelte. Resto alla guida del partito che ha 8 punti di vantaggio sul PD”, ha dichiarato il segretario della Lega.

Uno dei possibili contendenti alla segreteria, Luca Zaia, che vive un momento di elevata popolarità secondo i sondaggi, non sarebbe interessato a prendere il comando del partito: “Preferisce restare in Veneto e portare a compimento la riforma autonomista. Gli avevo già chiesto nel 2018 di entrare in squadra. Tra cinque anni sarà una risorsa”.

“Lavoro ad un progetto per l’Italia dei prossimi 30 anni”, queste le parole di Salvini, spiegando che nei prossimi anni “il centrodestra avrà i numeri”. Secondo i sondaggi, infatti, il centrodestra sarebbe in vantaggio sulle altre coalizioni.