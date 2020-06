Usa, Trump non fa il “sold-out” annunciato al comizio a Tulsa

Donald Trump ha tenuto il primo comizio post Covid-19, come era stato annunciato nella giornata di ieri. “Grazie Oklahoma, abbiamo ripreso la campagna elettorale, abbiamo un gruppo fantastico qui. La maggioranza silenziosa è più forte che mai”, ha annunciato Trump durante le prime fasi del comizio. Il suo staff aveva pensato di organizzare il comizio dopo dati negativi sui sondaggi, con Fox News che ha stimato un distacco di 12 punti da Joe Biden nei giorni scorsi.

Flop di presenza

Nonostante lo staff di Trump avesse parlato di “milioni di richieste”, c’è stato un flop di presenze nella location scelta a Tulsa, in Oklahoma, una roccaforte repubblicana. Molti posti vuoti in tribuna, con la CNN che ha fatto vedere le prime immagini dell’evento, spiegando come lo staff abbia smesso di parlare di “flusso di persone superiore alla capacità del palazzetto”. In totale la capacità era di circa 20 mila persone, per questo si è scatenata l’ironia sui social dei suoi “oppositori”.

Il coronavirus “Kung-flu”

Il presidente Trump ha parlato anche dell’epidemia, che finora ha causato 120 mila vittime in tutto il paese. “Ho salvato centinaia di vite, molti lo chiamano virus, ha 19 nomi diversi. Io lo chiamo Kung-flu”, ha detto Trump.

“Siamo orgogliosi dei 25 milioni di test fatti, è ovvio stavo scherzando quando ho detto di rallentare i test”, ha spiegato il presidente americano.