Zanardi, seconda notte in terapia intensiva. Le condizioni restano gravi

Alex Zanardi ha passato la seconda notte in terapia intensiva, dopo l’operazione neurochirurgica che è stata effettuata a poche ore dall’incidente con l’handbike, che lo ha visto schiantarsi contro un camion a Pienza. Ora si trova al Policlinico Le Scotte di Siena, con le condizioni che restano gravi e Zanardi è ancora tenuto in coma farmacologico, oltre che essere sedato e ventilato meccanicamente.

Oggi ci sarà un nuovo bollettino medico intorno a mezzogiorno. Secondo i medici ora Zanardi non sarebbe in pericolo di vita, ma i dann neurologici sono ancora da valutare. Le prime ipotesi parlano di problematiche al campo visivo, a seguito dell’incidente.

L’autista del camion ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho provato ad evitarlo, ma non c’era spazio”, ora è indagato per omicidio colposo, come atto dovuto, ma non sembra essere colpevole, come sottolineato anche dal ct di Zanardi. L’ex pilota avrebbe sbandato in curva e sarebbe finito sulla corsia opposta, quando arrivava un camion.