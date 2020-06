Ferrara, consigliere mette “like” ai forni crematori

Una bufera nella giunta comunale a Ferrara, dove un consigliere comunale, Luca Caprini, agente della polizia e sindacalista del Sap, ha messo un “like” su un post legato ai forni crematori. Il fatto è stato segnalato sui social da Ilaria Cucchi, che ha chiesto l’intervento del capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Il consigliere comunale, in quota Lega, aveva messo un “like” ad un suo amico artigiano, che aveva pubblicato un post che recitava: “Ma quel signore con i baffi che usava i forni non c’è più?”, con la foto del cantante Sylvestre. Questa vicenda ha destato molto scalpore, con Luca Caprini che ha spiegato di aver cliccato “like” per sbaglio, senza aver letto cosa aveva scritto. Ai cronisti ha detto di conoscere l’autore, ma di non essere filonazista.