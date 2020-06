Genova, la prima auto passa sul nuovo ponte

Oggi è una giornata storica per il nuovo ponte di Genova, con la prima auto che alle ore 9.57 lo ha attraversato, facendo slalom tra i lavori, ancora in corso. A bordo dell’auto c’erano Pietro Salini, ad di Webuild, leader globale nel settore delle costruzioni, al quale era stata affidata l’opera, realizzata in un anno di lavori.

“Passeggiare qui è un’emozione unica”, queste le parole di Salini, che era accompagnato anche da Massimo Ferrari, a capo del consorzio “PerGenova”, nato dalla fusione di Webuild e Fincantieri. Ora l’obiettivo è quello di terminare i lavori entro la fine di luglio e rendere operativo il ponte. L’inaugurazione potrebbe avvenire il primo agosto.

Anche Salvini sul ponte

Questa mattina anche il leader della Lega ha visitato il nuovo ponte a piedi. Il sindaco, e comissiario, Marco Bucci ha però lanciato una critica all’organizzazione: “Ci dicano a chi consegnarlo e chi dovrà effettuare il collaudo finale. Questo è un passaggio obbligato per riaprire il ponte”, questa la posizione del sindaco, che accompagnava il leader della Lega alla visita del ponte.