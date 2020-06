Governo, Conte annuncia il taglio dell’Iva

Il premier Conte ha annunciato la volontà di tagliare l’IVA da parte del Governo, con un costo per lo Stato fino a 10 miliardi di euro. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha aperto a questa possibilità, con il “paletto” di rendere disponibile questo taglio solo per chi fa uso di carta di credito. Un tentativo di ridurre l’evasione fiscale. Bisognerà vedere se il “risparmio” di qualche punto sull’IVA sarà abbastanza per cambiare le abitudini di molti cittadini. Ieri si sono chiusi gli Stati Generali, con una conferenza stampa di chiusura del premier Conte.

Inoltre Conte ha annunciato un confronto con le opposizioni, durante la settimana, che saranno invitate a Palazzo Chigi singolarmente, per discutere delle proposte da portare al tavolo.