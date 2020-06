Regionali, il centrodestra ha annunciato i candidati

Il centrodestra ha annunciato i candidati alle prossime elezioni regionali, che si terranno alla fine di settembre, come previsto dall’ultimo decreto Elezioni approvato dal Parlamento.

Con una nota ufficiale congiunta dei tre partiti di centrodestra si è comunicato l’accordo sui nomi delle persone che saranno candidate: “Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni regionali. Obiettivo portare il buongoverno nelle regioni male amministrate dalla sinistra”. Le trattative per i nomi dei candidati sono andate avanti alcuni giorni, per sciogliere oggi tutti i nomi.

Ci sarà Susanna Ceccardi (Lega) per la Toscana, uno dei nomi più in bilico, mentre si conferma Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) per la regione Puglia. Confermati Giovanni Toti (Cambiamo) per la Liguria e Luca Zaia (Lega) per il Veneto, mentre nelle Marche il candidato sarà Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia). In Campania il nome scelto è quello di Stefano Caldoro (Forza Italia).