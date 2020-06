Serbia, vince il partito conservatore di Vucic

Il partito conservatore Sns di Aleksandar Vucic ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni parlamentari di ieri in Serbia, con il 63,4% dei consensi. Questi i dati forniti dalla tv pubblica della Serbia, Rts, con i primi dati dai seggi e le proiezioni dei risultati.

Si tratta della terza conferma per il partito Sns, che ha governato per le ultime due legislature il paese. Durante la giornata c’erano state polemiche per le foto uscite del presidente candidato di Sns, Vucic, ai seggi senza mascherina.

Le elezioni sono state boicottate dai principali partiti di opposizione, con il primo partito di opposizione, quello socialista, che ha superato di poco il 10%, nonostante era dato al 15% dai sondaggi.