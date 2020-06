Visco: “Stima della caduta del Pil 2020 intorno al 10%”

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha tenuto un discorso al tavolo organizzato dall’Accademia dei Lincei e Società Italiana, parlando della situazione economica italiana con la crisi da coronavirus. Visco ha sottolineato come serva un “piano ben costruito” per far fronte alla crisi alla quale si andrà incontro.

Ha citato le PMI italiane, spiegando che solo 25 mila aziende in Italia hanno più di 50 addetti, ma che producono comunque la metà del valore aggiunto nazionale. “Bisogna muoversi nel lungo periodo”, ha dichiarato Visco.

Pil in caduta del 10 per cento

Secondo il governatore di Bankitalia il Pil italiano nel 2020 avrà un crollo del 10%: “La flessione avuta nel primo e secondo trimestre porterà ad una caduta del Pil non inferiore al 10 per cento. Poi dipenderà da quello che succederà nella seconda parte dell’anno”, ha concluso.