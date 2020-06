Arrestato per evasione da domiciliari Emilio Fede

Emilio Fede è stato arrestato per evasione dai domiciliari: era andato a Napoli per festeggiare il compleanno. Arrestato alla vigilia dell’89esimo compleanno, mentre si trovava in un locale di Napoli. Dei militari in borghese sono entrati nel locale ed hanno arrestato l’ex direttore del TG4.

Secondo quanto sostenuto dai militari, Emilio Fede non poteva essere a Napoli, visto che ha ancora quattro anni di servizi sociali da scontrare, senza potersi spostare dalla sua abitazione milanese. Successivamente i carabinieri hanno invitato Emilio Fede a rientrare in albergo. Ora si procederà con le sanzioni del caso per il reato di evasione dai domiciliari, con il rischio anche del carcere per il giornalista.