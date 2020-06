Bufera su Easyjet: “In Calabria mafia e terremoti”

Una bufera mediatica contro Easyjet per un post pubblicato questa mattina, che ha indignato molte persone residenti in Calabria per i suoi contenuti. “La Calabria? Un assaggio autentico della vita italiana, con l’assenza di turisti a causa della storia di mafia e terremoti, oltre che alla mancanza di città iconiche come Roma e Venezia”, queste le frasi contestate alla compagnia aerea.

Questa frase è stata inserita nella sezione “proposte turistiche”, con molti utenti sui social network che hanno criticato la compagnia su Facebook e Twitter.

Le scuse di Easyjet

Poco dopo sono arrivate le scuse della compagnia aerea: “Ci dispiace se qualcuno si è offeso. La descrizione verrà rimossa e ci sarà un’indagine interna per capire come possa essere accaduto. L’intento originale voleva essere nobile, sottolineando come la Calabria sia sottovalutata a livello turistico”, questa la giustificazione di Easyjet.