Coronavirus nel mondo, confermato il focolaio in Germania

Aumentano i positivi in Germani, dopo il riscontro di un nuovo focolaio in un’azienda di produzione carni, che ha visto oltre mille persone rimaste contagiate a causa di una diffusione di massa del Covid-19.

Nel mondo sono stati quasi raggiunti i 500 mila morti, con i casi in America Latina che aumentano specialmente in Brasile, Peru, Cile e Colombia.

Il Regno Unito resta il paese in Europa con più vittime, 42 mila, seguito dall’Italia e dalla Spagna. Il numero di morti in Russia è molto inferiore come mortalità rispetto agli altri paesi europei, nonostante quasi 600 mila contagiati totali.