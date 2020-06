FIFA 21, in offerta il preordine su Amazon

Sono iniziati i preordini del nuovo FIFA 21, che uscirà ufficialmente il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre è prevista una versione anche per PlayStation 5, che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno e FIFA 21 potrebbe essere aggiornato per essere compatibile con la nuova console.

Il nuovo gioco di EA Sports è in offerta per la prenotazione a 59,99 euro su Amazon, rispetto al prezzo di listino di 69,99.

Anche Gamestop mette a disposizione il preordine di FIFA 21, ma in questo caso a 69,99 euro, che possono essere ridotti di 10 euro portando due giochi usati ritenuti validi da GameStop.

Versioni Champions ed Ultimate

Ci sono anche le versioni più costose, Champions ed Ultimate, che mettono a disposizione degli utenti. Con Champions ed Ultimate si avrà un accesso anticipato di 3 giorni, con uscita e spedizione il 6 ottobre 2020. Inoltre a 24 pacchetti oro rari, 2 giocatori in prestito per la versione Ultimate, mentre la Champions fornirà 12 pacchetti oro rari e 2 giocatori in prestito.