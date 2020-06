Il taglio dell’Iva non piace all’Europa. Merkel e Macron non gradiscono

L’idea del premier Conte sul taglio dell’Iva non è stata apprezzata dall’Europa, come comunicato per vie “informali” a Palazzo Chigi. Secondo quanto si legge su Repubblica, il premier Conte è stato “richiamato” da Merkel e Macron sull’idea di tagliare l’Iva: “Durante i negoziati per il Recovery Fund, parlare di taglio dell’Iva non aiuta. L’Italia dovrebbe presentare un piano di riforme”, queste le parole di un alto diplomatico europeo, coinvolto nelle trattative sul Recovery Fund.

In effetti questa nuova idea potrebbe rendere più rigide le posizioni dei paesi nordeuropei, contrari ai finanziamenti a fondo perduto all’Italia. Nei giorni scorsi Olanda ed Austria avevano aperto ad un “compromesso”, come comunicato dal ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas.