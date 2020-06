Novak Djokovic positivo al coronavirus

Il noto tennista Novak Djokovic è risultato positivo al coronavirus, dopo che altri sportivi erano risultati contagiati al Covid-19. Il focolaio sembra essere partito durante l’Adria Tour di tennis, organizzato dallo stesso Djokovic e per il quale c’erano state diverse polemiche. Oltre a Djokovic sono stati contagiati anche Dimitrov e Coric, insieme al preparatore fisico del serbo, Panichi. Anche la moglie di Djokovic sarebbe risultata positiva e si trova al momento in gravidanza.

Negli ultimi giorni era stato criticato per l’esibizione effettuata con i rischi da contagio, oltre che essere finito al centro dell’opinione pubblica per le regole imposte per gli US Open. “Abbiamo messo a rischio migliaia di persone a causa sua”, queste le parole dei media croati, visto che c’era il pubblico a guardare l’esibizione, oltre agli abbracci tra i giocatori, risultati poi positivi.