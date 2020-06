Coronavirus nel mondo, quasi 9,5 milioni di casi totali

Sono aumentati i casi positivi nel mondo, con quasi 9,5 milioni di contagiati complessivi. I numeri più alti sono negli Stati Uniti ed in Brasile, che vedono aumentare i casi giornalieri di migliaia di casi. I morti in Brasile hanno raggiunto le 52 mila unità.

Aumento dei casi anche in India, che ha quasi raggiunto il mezzo milione di contagiati, mentre il numero dei morti rimane a 14 mila. Il Regno Unito si mantiene come il primo paese in Europa per numero di casi e di morti, mentre l’Italia è il quarto paese al mondo per numero di vittime.

Aumento dei casi anche in America Latina, con il Peru, Cile e la Colombia che hanno aumentato i casi accertati da Covid-19.