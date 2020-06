Messico, terremoto di magnitudo 7.6: quattro morti

Sono morte quattro persone a causa di un terremoto nella zona di Oaxaca, in Messico, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando in Italia erano le 17.29. L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 7.6, con epicentro ad una profondità di 20 chilometri, quindi non molto. Per questo le conseguenze del terremoto sono state ben visibili, con molti video di utenti sui social network che hanno mostrato l’andamento della scossa.

Il terremoto è stato avvertito anche a Città del Messico, anche se al momento i danni rilevati non sono molti, visto che la scossa ha colpito la parte della costa meno popolata.