Roma, corruzione e falso in Comune: 6 arresti

Sono state arrestate sei persone a Roma con l’accusa di corruzione e falso, dopo un’indagine della Procura di Roma su delle istanze di condono, che erano manovrate a piacimento per sanatorie e regolarizzazione di edifici abusivi. Sono intervenuti i carabinieri di Roma Eur per eseguire l’ordinanza di arresti domiciliari per le sei persone coinvolte nell’inchiesta, che sono accusati di corruzioni, truffa e falsa certificazione.

Queste indagini hanno smascherato il sistema che era in atto per la gestione delle pratiche di condono edilizio, portate avanti da quattro dipendenti dell’azienda “Risorse per Roma”, che era in appalto con il Comune e gestiva l’Ufficio Condono. Inoltre è coinvolto anche un funzionario diretto del comune di Roma ed un geometra, che facevano da tramite per le richieste dei privati.

Gli impiegati pubblici chiedevano dei compensi ai privati che avevano delle pratiche aperte per aggirare le violazioni, per poi andare a manovrare le sanatorie e regolarizzare gli edifici abusivi.