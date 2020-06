Coronavirus nel mondo, raggiunti i 9,5 milioni di casi positivi

Sono stati raggiunti i 9,5 milioni di casi positivi, con 485 mila morti in tutto il mondo da quando è iniziata l’emergenza da coronavirus. Il numero di persone in terapia intensiva rimane alto, con 58 mila persone ricoverate. Negli Stati Uniti i morti hanno superato le 124 mila unità, con 2,4 milioni di contagiati.

In America Latina continuano ad aumentare i casi, con il Brasile che ha 1,2 milioni di casi positivi e 53 mila morti. Aumento dei casi in Peru e Cile, oltre che in Colombia.