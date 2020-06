Varese, crolla il tetto: madre e due figli muoino sotto le macerie

Una donna e due figli sono morti nel crollo di un cornicione di un ex fabbrica industriale, che era stata ristrutturata da poco. Stavano camminando per la strade, verso le 17.30 ad Albizzate, in provincia di Varese. Si tratta di Fouzia Taoufiq, 38 anni, ed i due figli di 5 anni e 15 mesi. La bambina di 15 mesi era stata estratta viva dalla macerie e trasportata in elisoccorso all’opedale di Gallarate, ma è morta poco dopo.

Si è salvato il terzo figlio di 9 anni, che si trovava sul marciapiede opposto. Colpita anche un’altra donna che stava camminando su quella strada, ma non si trova in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dalle autorità, la parte di tetto crollata era lunga 40 metri e larga uno. Il sindaco di Albizzate ha dichiarato di aver visto il tetto crollare: “Ero sul posto”.