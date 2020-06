Mondragone, tensione altissima: incendiato un furgoncino. Salgono i positivi

Aumento dei positivi nel focolaio di Mondragone, che si trova nella zona dei palazzi ex Cirio, che è diventata zona rossa dall’inizio settimana, ma con le ultime ore che hanno visto l’insurrezione dei residenti. C’è stato lo scontro tra i cittadini italiani e la comunità bulgara che abita nello stabile. Il ministero dell’Interno ha invitato l’esercito per far fronte all’emergenza che si è generata.

Un mezzo di proprietà bulgara è stato dato alle fiamme, utilizzando una bottiglia incendiaria. Già nel pomeriggio di ieri alcuni cittadini italiani avevano iniziato a presidiare l’ingresso della zona. La polizia ha cercato di riportare l’ordine, con nessuna persona che è rimasta ferita negli scontri che ci sono stati.

I positivi sono aumentati rispetto alla giornata di ieri, con alcuni cittadini che avevano violato la zona rossa, creando il panico tra gli altri residenti della zona.