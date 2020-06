Rubati un milioni di dati degli utenti: gestori telefonici nel mirino

L’operazione “Data Room” ha indagato su dipendendi che accedevano in maniera abusiva a dati personali degli utenti, per inviare richieste di cambio del gestore telefonico. Le accuse sono di accesso abusivo a sistema informatico e diffusione dei codici di accesso.

L’operazione è stata portata avanti dalla Polizia Postale, con coordinamento della Procura di Roma e si è svolta in diverse città italiane. In totale sono state emesse 20 ordinanze di misure cautelari, con 13 persone arrestate e agli arresti domiciliari, mentre per 7 persone c’è l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre sono state perquisite delle sedi locali ed informatiche, per cercare di capire chi aveva accesso ai dati.

Ci sarebbero dei dipendenti dei gestori telefonici, con altre persone che gestivano la mole di dati degli utenti e che venivano sfruttati per inviare nuove offerte.