Senato, annullati i vitalizi. Il M5S: “La casta si tiene il malloppo”

Il Senato ha annullato la delibera sul taglio dei vitalizi, in seguito al ricorso di diversi senatori che non avrebbero ricevuto più l’assegno. Il Movimento 5 Stelle ha promesso battaglia, visto che il provvedimento fu approvato su richiesta del Movimento nell’ottobre 2018. Soddisfazione del parlamentare Paniz (Forza Italia), avvocato che aveva preso in carico la questione.

“Ci sono gli interessi degli italiani da tutelare, tutti quelli che hanno sofferto la pandemia. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo intenzioni di ripristinarli”, queste la parole di Luigi Di Maio, che era capo politico del M5S quando furono aboliti.