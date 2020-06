Mes, scambio pubblico Conte-Merkel: “I conti li facciamo noi”

C’è stato uno scambio di opinioni tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ed il premier italiano, Giuseppe Conte, sul Meccanismo europeo di Stabilità, che l’Italia per ora non ha utilizzato. Alla Merkel è stato chiesto se l’Italia avesse dovuto utilizzare il Mes: “Si tratta di una decisione italiana. Abbiamo creato degli strumenti, non li abbiamo creati per lasciarli inutilizzati”, una posizione che non è piaciuta al premier Conte.

In serata il presidente del Consiglio ha replicato pubblicamente: “Rispetto le opinioni della Merkel, ma i conti li faccio io, con il ministro Gualtieri e gli altri ministri. Sul Mes non è cambiato nulla”, questa la posizione italiana in merito al Mes.