I dati di oggi 29 giugno sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un decremento nella comunicazione dei nuovi casi, come spesso accade durante il weekend.

I dati dei giorni scorsi: 28 GIUGNO, 27 GIUGNO, 26 GIUGNO.

Bollettino Protezione Civile 29 giugno

I dati sul Covid-19: