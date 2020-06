Spread Btp-Bund oggi 29 giugno: apertura stabile

Oggi lo spread Btp-Bund ha aperto in maniera stabile a 185 punti base, in linea con la chiusura della giornata di venerdì, quando si era attestato intorno ai 184 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato rimane intorno all’1,35%, come era stato anche la scorsa settimana.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 182,5 -1,31% 1,354 Austria 24,5 -0,44% -0,226 Belgio 33,2 1,06% -0,14 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 34,9 0,00% -0,122 Grecia 172,6 -2,07% 1,255 Irlanda 49,2 -6,52% 0,022 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 113,2 0,00% 0,651 Paesi Bassi 16,3 1,28% -0,308 Portogallo 94 -0,53% 0,47 Slovacchia 40,1 -232,35% -0,07 Slovenia 72,2 -3,83% 0,251 Spagna 93,8 0,43% 0,466

Lo spread della Grecia rimane più basso di quello italiano, con un valore di 172 punti base ed un rendimento intorno all’1,25%, dieci punti base in meno di quello italiano.