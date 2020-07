Conte: “Dl Semplificazioni indispensabile per l’Italia”

Il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo intervento alla Camera per il question time di oggi pomeriggio. “Il decreto semplificazioni è indispensabile per modernizzare il paese”, questa la posizione del premier Conte, citando la misura che è in studio dall’esecutivo e che già ha portato ad alcune polemiche.

L’idea è quella di velocizzare l’iter per le opere pubbliche, aumentando i “presidi per la legalità”, come ha spiegato il presidente del Consiglio. “Vogliamo affidare i contratti in maniera più rapida, con procedure negoziate senza bando, che siano compatibili con la normativa europea”, ha concluso Conte.