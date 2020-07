Marò, arbitrato dà ragione all’Italia

Dopo diversi anni il Tribunale arbitrale internazionale ha espresso parere favorevole sulle richieste italiane sul caso “Marò”. I giudici hanno riconosciuto l’immunità dei militari italiani, che potranno essere giudicati in Italia, ma bisognerà effettuare un risarcimento per le vittime indiane che erano state scambiate per pirati.

I fatti sono risalenti al 15 febbraio 2012, quando Massimiliano Latorre e Salvatore Girone uccisero i due pescatori indiani e da li iniziò la polemica. Infatti per la giuridizione indiana è prevista anche la pena di morte per omicidio e questo era il motivo per il quale il governo italiano aveva richiesto di svolgere il processo in Italia.