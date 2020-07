Olanda, Rutte: “L’Italia deve imparare a farcela da sola”

Il premier olandese, Mark Rutte, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul Recovery Fund, sostenendo che dovrà essere composto da soli prestiti, in controtendenza con le posizioni italiane e del premier Conte.

“Dobbiamo dare solidarietà ai paesi colpiti dalla pandemia, sapendo però che anche noi siamo stati colpiti. In futuro questi Stati devono essere capaci di affrontare la crisi da soli in maniera resiliente. Un sistema di prestiti è più logico. La sostenibilità del debito di Italia e Spagna non sarà intaccata da nuovi prestiti, per quesot la nostra posizione non è cambiata”, queste le parole del premier Rutte.