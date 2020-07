I dati sul coronavirus in Italia di oggi 3 luglio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un aumento delle morti e dei casi positivi in tutto il territorio italiano. Sono quasi 35 mila i morti dall’inizio dell’epidemia.

Oggi l’aumento dei nuovi positivi è superiore a quello di ieri, +223, con nuove 15 vittime in tutta Italia.

I dati dei giorni scorsi: 2 LUGLIO, 1 LUGLIO, 30 GIUGNO.

Bollettino Protezione Civile 3 luglio

I dati sul Covid-19: