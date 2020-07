Riparte la F1, bene le Mercedes, male le Ferrari

Oggi è ripartira la Formula 1, con il Gran Premio d’Austria previsto per questo weekend. Le prime due sessioni di prove libere hanno visto il dominio delle Mercedes, con una livrea nera per il “Black Lives Matter”, che hanno ottenuto le prime posizioni in entrambe le sessioni. Male le Ferrari, dopo le polemiche per il contratto di Vettel e con una nuova monoposto che dovrebbe arrivare per il Gran Premio di Ungheria.

Volano anche le Racing Point, molto simili alle Mercedes dello scorso anno e per questo già al centro delle polemiche. Le Ferrari hanno mostrato i problemi già visti durante i test di Barcellona, per questo probabilmente il progetto verrà rivisto presentando una nuova macchina dopo i due Gran Premi in Austria.